Женщины выбирают не слишком умных и замкнутых мужчин

Австралийские психологи Жиль Жиньяк и Клар Старбак из Университета Западной Австралии провели исследователи, в ходе которого выяснили, что женщин отпугивают слишком умные и чересчур общительные мужчины. В опросе ученых приняли участие 214 студентов, средний возраст которых составлял 19 лет, сообщает Online Library.

Около 70 процентов опрошенных были девушками. Их попросили оценить качества, которые они ценят в потенциальном возлюбленном. Среди таких критериев были ум, доброта, красота и общительность.

Вопрос исследователей звучал так: "Насколько привлекательным для вас будет партнер с такими качествами на 1, 5, 10, 25, 50, 75, 90 и 99". Рядом с каждым образом потенциального возлюбленного, сгенерированного подобным образом, нужно было поставить оценку от одного до шести.

Чересчур умные и слишком общительные мужчины оказались менее востребованными, чем "обычные" парни, у которых соотвествующие показатели были средними. Ранее те же исследователи выяснили, что люди со слишком высоким IQ – от 120 до 135 – уже не кажутся потенциальным партнерам такими уж привлекательными.