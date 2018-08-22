Неизвестная песня Мика Джаггера найдена спустя почти полвека после записи

Музыкальный коллекционер Мэтт Ли обнаружил в своих архивах ранее не издававшуюся песню лидера The Rolling Stones Мика Джаггера и певицы Карли Саймон, которую дуэт записал более 45 лет назад. Это медленная любовная баллада с рабочим названием "Fragile", сообщает Stereogum.

О существовании этой пленки пожилая Карли Саймон рассказала в интервью журналу Rolling Stone в 2016 году. Американская певица поведала, что песня была написана в тот момент, когда у них с Джаггером "появилось немного времени" и они записали композицию, сочинив ее под фортепиано примерно за час.

"Там были такие слова: "Funny, funny, funny, funny, funny/How love can make you cry", — рассказала Саймон.

Коллекционер Мэтт Ли подтвердил слова артистки только сейчас. Правда, по его словам, звезды на этой записи поют "change", а не "cry".

Живущий в Лондоне Ли отказался рассказать, как уникальная запись попала к нему. Он отметил, что оцифровал пленку и отправил файл представителям журнала Rolling Stone, так как те пообещали переслать песню Саймон. Коллекционер сказал, что хочет отдать дань уважения певице, а деньги в данном случае его не интересуют.

Представители издания, а также The Rolling Stones, пока не прокомментировали эту новость.

В настоящий момент легендарная группа работает над новым альбомом.