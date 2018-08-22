Стивен Тайлер через суд пытается запретить Трампу включать Aerosmith во время своих дебатов

Лидер знаменитой рок-группы Aerosmith Стивен Тайлер направил письмо в Белый дом с требованием к Дональду Трампу перестать включать песни популярного коллектива на своих политических мероприятиях. Лидер США поступает так не впервые, сообщает Variety.

Поводом к обращению Тайлера к главе государства послужила встреча Трампа со своими избирателями в зале Charleston Civic Center в Западной Вирджинии, которая состоялась 21 августа. Пообщаться с президентом пришли 13,5 тысячи человек. Для них в тот вечер звучал хит Aerosmith "Livin' on the Edge" 1993 года.

Юристы Стивена Тайлера потребовали от Трампа перестать использовать песни группы на своих встречах, так как у люей может сложиться "ложное впечатление" о том, что музыканты Aerosmith поддерживают политику нынешнего президента США.

В 2015 году Aerosmith подавали в суд на Дональда Трампом из-за того, что он использовал их песню "Dream On" во время своей предвыборной кампании.