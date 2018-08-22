Джеррард: против "Уфы" клуб "Рейнджерс" будет играть агрессивно

Главный тренер шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Стивен Джеррард поделился ожиданиями от предстоящего первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с российской "Уфой". Встреча пройдет 23 августа в Глазго.

"Мы будем играть агрессивно и интенсивно, я думаю, все будет в наших силах, — заявил Джеррард, которого цитирует ТАСС. — Игроки "Уфы" обладают хорошей техникой. Я думаю, они будут играть с нами на контратаках. Мы видим их сильные стороны, но знаем и о слабых".

Отметим, что ответная встреча команд состоится 30 августа в Уфе. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.