Поливальная машина помогла потушить горящее такси

Серьезное ДТП на северо-западе Москвы: такси с пассажиром врезалось в фонарный столб. От удара автомобиль вспыхнул. Потушить полыхающую иномарку помогла поливальная машина, которая ехала мимо.

Как уточняет телеканал "Россия 24", жизнь водителю и его клиенту спасли подушки безопасности. Пострадавший пассажир госпитализирован.

Причины аварии таксист объяснил переутомлением. Он рассказал, что неделю проработал без выходных, после чего вышел в ночную смену и уснул за рулем.