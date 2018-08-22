Credit Suisse заморозил российские активы из-за санкций США

Подразделение по управлению активами банка Credit Suisse заморозило связанные с Россией активы на сумму 5,1 миллиардов швейцарских франков (5 миллиардов долларов) в связи с введенными США против РФ санкциями.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировало агентство Bloomberg, ссылаясь на квартальную отчетность швейцарского банка.

В документе отмечается, что рост активов под управлением был частично уравнен последствиями введения антироссийских санкций.

Представитель Credit Suisse отметил, что его компания сотрудничает с международными регуляторами везде, где у банка имеется бизнес, в том числе, чтобы обеспечить соблюдение санкций, например, связанных с Россией.

В отчетности констатируется, что общий объем активов под управлением международного подразделения банка во втором квартале составлял 370,7 миллиардов швейцарских франков по сравнению с 369,7 миллиардами франков на конец первого квартала 2018 года и 336,4 миллиардами франков на конец июня 2017- го.