Герой чемпионата мира Артем Дзюба отпраздновал юбилей

В среду, 22 августа, нападающий санкт-петербургского клуба "Зенит" и сборной России по футболу Артем Дзюба отмечает день рождения. Форварду, который стал одним из героев прошедшего в России чемпионата мира, исполнилось 30 лет.

С юбилеем нападающего поздравили партнеры по команде, пресс-службы сборной России и ФИФА, министр спорта РФ Павел Колобков и многие другие.

Игроки "Зенита" во время тренировки устроили Дзюбе традиционный "тоннель" из пинков и тычков. Такая традиция появилась в команде после прихода в клуб тренера Андре Виллаш-Боаша и осталась даже после того, как португальский специалист покинул Россию, отмечает РИА Новости.

Дзюбу поздравили в нескольких официальных аккаунтах ФИФА. "Гений мотивации. Душа сборной. Поздравляем Артема Дзюбу с 30-летием", — говорится в сообщении. В другом аккаунте ФИФА выложила специальный ролик с Дзюбой в главной роли.

What a #WorldCup Artem Dzyuba had! 💪🇷🇺



Happy 30th birthday to the @TeamRussia & @fczenit_en striker! 🎂 pic.twitter.com/LGjpJEKZZW