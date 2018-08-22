Герой чемпионата мира Артем Дзюба отпраздновал юбилей
В среду, 22 августа, нападающий санкт-петербургского клуба "Зенит" и сборной России по футболу Артем Дзюба отмечает день рождения. Форварду, который стал одним из героев прошедшего в России чемпионата мира, исполнилось 30 лет.
С юбилеем нападающего поздравили партнеры по команде, пресс-службы сборной России и ФИФА, министр спорта РФ Павел Колобков и многие другие.
Игроки "Зенита" во время тренировки устроили Дзюбе традиционный "тоннель" из пинков и тычков. Такая традиция появилась в команде после прихода в клуб тренера Андре Виллаш-Боаша и осталась даже после того, как португальский специалист покинул Россию, отмечает РИА Новости.
Дзюбу поздравили в нескольких официальных аккаунтах ФИФА. "Гений мотивации. Душа сборной. Поздравляем Артема Дзюбу с 30-летием", — говорится в сообщении. В другом аккаунте ФИФА выложила специальный ролик с Дзюбой в главной роли.
What a #WorldCup Artem Dzyuba had! 💪🇷🇺— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 22 августа 2018 г.
Happy 30th birthday to the @TeamRussia & @fczenit_en striker! 🎂 pic.twitter.com/LGjpJEKZZW
Также Дзюбу поздравила сборная России по футболу.
Поздравляем форварда @TeamRussia Артёма Дзюбу с юбилеем! Желаем Артёму и дальше радовать всех нас забитыми голами и искренними, неподдельными эмоциями! 🦁🎂🔥 pic.twitter.com/GzRIYJ76RT— Сборная России (@TeamRussia) 22 августа 2018 г.
Кроме того, министр спорта РФ Павел Колобков отправил форварду поздравительную телеграмму. В ней он отметил, что Дзюба сыграл "важную роль в замечательном выступлении сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу". Колобков добавил, что нападающий вдохновил "миллионы российских ребят на занятия футболом".
От лица хоккеистов Дзюбу поздравил Илья Ковальчук. "Пользуясь случаем, конечно, мы его поздравляем, желаем ему удачи, побольше забитых голов", — заявил хоккеист, которого цитирует РИА Новости.
Забавное поздравление сказал главный тренер норвежского "Мольде" Оле-Гуннар Сульшер. Именно с этой командой "Зенит" сыграет в четверг в рамках Лиги Европы. Наставник пожелал Дзюбе "хорошо отпраздновать" свой юбилей.
"Знаю, что сегодня день рождения у Дзюбы. Надеюсь, что он его хорошо отпразднует, свое 30-летие! Надеюсь, что он будет праздновать 30-летний юбилей так же, как это сделал я в свое время", — сказал Сульшер.
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