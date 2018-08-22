Нападение с ножом в Бельгии: есть жертвы

На востоке Бельгии злоумышленник с ножом напал на людей. Несколько человек стали жертвами его атаки в Моресне-Шапель. Преступник обезврежен. Бургомистр коммуны Пломбьер Тьерри Виммер принес искренние соболезнования родным и близким погибших.

Количество жертв пока не называется. Место происшествия у у границы с Германией и Нидерландами оцеплено полицией, сообщает РИА Новостей. Пострадавших в массовой резне вывозят в больницы на вертолетах.

В полиции подчеркнули, что произошедшее носит частный характер и не является терактом. Мужчина напал на людей из ревности.