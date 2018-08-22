Утечка химиката в торговом центре Глазго: десятки людей жалуются на кашель

В одном из торговых центров в шотландском Глазго произошла утечка химиката. Были эвакуированы несколько сотен человек, многие жаловались на приступы внезапного кашля. За помощью к медикам обратились более 40 человек.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sun, на место ЧП уже приехали кареты скорой помощи. Близлежащая автомагистраль перекрыта.

По предварительным данным, инцидент был вызван парами краски, которые попали в вентиляционную систему ТЦ. Спустя несколько часов магазин заработал в обычном режиме.