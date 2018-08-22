Кафельников претендует на включение в Международный зал теннисной славы

Известный в прошлом российский теннисист Евгений Кафельников вошел в число претендентов на включение в Международный зал теннисной славы, который расположен в американском в Ньюпорте.

8 great champions from 7 nations named to the Class of 2019 Ballot! 👏



🇸🇪 Jonas Bjorkman

🇪🇸 Sergi Bruguera

🇭🇷 Goran Ivanisevic

🇷🇺 Yevgeny Kafelnikov

🇪🇸 Conchita Martinez

🇦🇹 Thomas Muster

🇨🇳 Li Na

🇫🇷 Mary Pierce



More: https://t.co/6b4fDKdTL3#ITHFVote ✅🎾 pic.twitter.com/FLR7NZ9m77 — Tennis Hall of Fame (@TennisHalloFame) 22 августа 2018 г.

"Пока это ничего не означает, но мне приятно попасть в число номинантов, — сказал Кафельников, которого цитирует ТАСС. — Это является признанием моих заслуг в теннисе, которых я добился за время своей карьеры".

Кроме Кафельникова в число кандидатов на включение вошли швед Йонас Бьоркман, испанец Серхи Бругера, серб Горан Иванишевич, испанка Кончита Мартинес, австриец Томас Мустер, китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

Кафельников является олимпийским чемпионом 2000 года, победителем Открытого чемпионата Франции 1996 года в одиночном разряде, еще трижды он побеждал в Париже в парном разряде. Также россиянин является победителем Открытого чемпионата Австралии (1999) и обладателем Кубка Дэвиса 2002 года. На протяжении шести недель (3 мая — 13 июня 1999 года) Кафельников был первой ракеткой мира.