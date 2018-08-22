Обретение пути: турист из России сел на 11 лет за перуанское национальное достояние
Бутылка с мутной густой жидкостью. Один литр. Сувенир из Перу. Традиционный напиток со сложным названием — аяуаска. И в тоже время это вещественное доказательство в деле о контрабанде наркотиков. На скамье подсудимых — турист Максим из Нижнего Тагила, который ближайший десяток лет, похоже, проведет за решеткой. Вынужден отвечать по закону, хотя, говорит, нарушать его вовсе не собирался. Также как и преподаватель английского — американец Гейлен Грандстафф. Заказал на популярном китайском сайте очиститель по металлу с ароматом персика. Собирался избавиться от ржавчины в самогонном аппарате. Но вместо получения посылки стал участником операции "Контролируемая доставка". Так на таможне ищут тех, кто пытается каким-либо образом ввезти наркотики. Потому как то самое чистящее средство не такое уж и безобидное. В основе — вещество гамма-бутиролактон. И это не только растворитель, но и основа для наркотика. В России запрещен уже два десятка лет. Так что американец сейчас под следствием. И может получить до 20 лет тюрьмы.
Конечно, уверяет, что наркокурьером стал невольно. Также как и Максим из Тагила с загадочным перуанским отваром. Он и вовсе думал, что привез из турпоездки лекарство.
Максим Герт — скульптор и художник. Родом из Нижнего Тагила, последние годы жил и работал в Москве. В Перу поехал в отпуск за новыми экзотическими впечатлениями. Регулярно выкладывал фото и видео.
"В страхах мало толку
до конца держись.
Это не надолго.
Это — на всю жизнь", — демонстрировал он видео с ядовитым пауком.
Герт заодно решил поправить здоровье. Больше десяти лет его мучили боли в спине. В интернете нашел тур и отправился к шаманам.
"У него две межпозвоночные грыжи. Он ездил туда в надежде, что помогут немножко ему. Просто мы в этой теме находимся полтора года и общаемся с разными люди. Слышали, что не только наш сын такой оказался. Люди ездят туда. Такие туры организуют", — рассказывает мать Максима Светлана Герт.
Познай жизнь и обрети свой путь. Быстрый поиск дает целый список готовых туров. Перелет в Лиму, аренда номера и, конечно, лечение по ночам. Вероятно, нечто похожее и решил опробовать Максим.
Курс — от 4 до 20 церемоний. Полное погружение — месяц. Сама церемония длится 5 часов. Стоимость начинается от 1000 долларов.
Гарантируют шаманскую диету, индивидуальные консультации и обучение особенностям работы с аяусакой — напитком на основе "лианы духов". А курс лечения рекомендуют продолжить дома и купить отвар.
"Оно не совсем лекарственное, — говорит о чудодейственном средстве менеджер турагентства из Екатеринбурга Дмитрий Денгольц. — Многие приезжают в Перу, чтобы его попробовать. Оно соединяет с богами, с умершими родственниками. Это совсем небезобидная вещь. У каждого туроператора есть соответствующая памятка, которую они дают туристу практически всегда".
Напиток аяуаска продается в Перу повсеместно. Он считается национальным достоянием и частью традиционной медицины. Его готовят на основе лиан и трав. Всего в него входят до 20 компонентов. Аяуаска активно используется племенами Амазонки для "общения с духами". За эффект примерно описанный в картине Blueberry напиток и запрещен в большинстве стран.
И в то, что Максим Гердт знал об этом и умышленно вывез аяусаку, никто из друзей и коллег не поверил.
"Конечно, это глупость. Я считаю, это самая настоящая глупость — то, что ему вменили какое-то распространение. Это в голове не укладывается. Просто, зная Макса, насколько человек был целеустремленным, мы вместе работали и хорошо дружили, и у нас были на тот момент большие заказы", — возмущается друг Максима Дмитрий Горбунов.
В марте 2017 года Максим провез примерно литр аяусаки в чемодане. В Домодедове бутылки нашли, жидкость сдали на экспертизу и обвинили туриста в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт. Оказалось, что аяуаска содержит диметилтриптамин.
"В Российской Федерации сам напиток не запрещен, а запрещено то, что нашли внутри этого напитка. Но по европейской Конвенции о наркотических средствах диметилтриптамин, если он содержится в жидкости, то он тоже там не запрещен. А в Российской Федерации — запрещен", — поясняет адвокат Максима Герта Владимир Бригадин.
Диметилтриптамин нашли, но сколько его в жидкости — не определяли. По словам экспертов, чтобы получить не лечебный эффект, потребуется слоновая доза вещества — из растения такого просто не получить.
"Это самый важный нюанс. В зависимости от количественного содержания вещества диметилтриптамина можно говорить о воздействии этой жидкости. Чисто теоретически, если это экстракты растений, там, скорее всего, небольшая его доза", — отмечает эксперт-химик Центра по проведению судебных экспертиз и исследований Марина Кушнирук.
В все-таки незнание закона не освобождает от ответственности. Максиму дали 11 лет колонии строго режима. Однако защита уже подала апелляцию. Она будет настаивать на повторной экспертизе и пересмотре дела.
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