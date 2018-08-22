Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Джордж Клуни возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Как передает ТАСС, 57-летний Клуни заработал 239 миллионов долларов в период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018-го. Причем помимо киногонораров, существенную прибыль двукратному обладателю премии "Оскар" принесла продажа основанной им компании по производству текилы Casamigos Tequila за 1 миллиард долларов.

На второй строчке рейтинга журнала фигурирует подавшийся из рестлеров в актеры Дуэйн Джонсон. Он заработал 124 миллиона долларов, благодаря прибыльному для себя участию в фильме "Джуманджи: Зов Джунглей".

На третьем месте идет Роберт Дауни-младший, получивший 81 миллион долларов, большую часть из которых он заработал на съемках в киноцикле "Мстители", основанном на популярных комиксах.

Четвертое место у Криса Хемсворта (64,5 миллионов долларов), пятое у Джеки Чана (45,5 миллионов долларов), шестое у Уилла Смита (42 миллиона долларов).

Всего же по подсчетам Forbes десять самых высокооплачиваемых актеров в мире суммарно заработали за 12 месяцев 748,5 миллионов долларов.

Что же касается самых дорогих киноактрис, то по данным журнала, ею стала американка Скарлетт Йоханссон, заработавшая 40,5 миллионов долларов.