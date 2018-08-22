Путин посетил турнир по боевому самбо "Плотформа S-70"

Владимир Путин во время рабочего визита в Сочи посетил международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70". Соревнования проходят в сочинском клубе "Платформа".

Как сообщает ТАСС, нынешний турнир проводится в год 80-летия самбо. В этом году идеей турнира стала роль тренеров и наставников. Свое отражение тема нашла в декорациях и короткометражных видеороликах, посвященных прославленным тренерам нашей страны: Виктору Тихонову, Владимиру Кондрашину и другим.

В общей сложности российские бойцы проведут 12 боев с иностранными соперниками. Зрителями состязаний также стали хоккеисты сборной России, среди которых Евгений Малкин и Евгений Кузнецов.