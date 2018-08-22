Репетиция парада в Киеве закончилась ЧП с танком

Столица Украины готовится к параду к Дню независимости 24 августа. Перед генеральной репетицией произошло ДТП — на перекрестке улиц Черновола и Маршала Рыбалко столкнулись танк и грузовик.

Движение транспорта у места ДТП было частично перекрыто, сообщает ТАСС. Позже телеканал "112 Украина" уточнил: танк ни с чем не сталкивался – просто заглох. Танк пытались периодически завести. Но спустя два часа, которые танк простоял на месте, за ним приехал тягач.

В украинском Минобороны этот инцидент комментировать отказались.

Инцидент с танком – второе чрезвычайное происшествие за время подготовки к параду. 18 августа 2018 года возвращавшийся с репетиции парада зенитный ракетный комплекс "Бук" врезался в здание киевского бизнес-центра.

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В репетиции парада в 2018 году принимают участие 250 единиц военной техники и 4500 военнослужащих. На параде в День независимости Украины будут присутствовать представители 15 стран-партнеров Незалежной – большинство из стран НАТО.