Из холдинга News Media ушел Арам Габрелянов

Арам Габрелянов покинул должность генерального директора холдинга News Media, место займет его заместитель Анатолий Сулейманов.

По словам нового гендиректора, флагманский проект холдинга Life претерпит изменения и будет переформатирован: площадка будет предоставлена "всем желающим, независимо от политических предпочтений"; за контент будут платить.

Массовых сокращений, как сказал Сулейманов, не будет, кадровые изменения произойдут "только в рамках развития проекта", сообщает ТАСС.