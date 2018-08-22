Названа причина возгорания самолета Ту-204, летевшего из Уфы в Сочи

Стала известна причина возгорания двигателя самолета Ту-204 компании Red Wings, летевшего из Уфы в Сочи. Это – техническая неисправность, утверждают эксперты. СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Самолет с загоревшимся левым двигателем экстренно приземлился в пункте вылета, напоминает ТАСС. Посадку засняли на видео очевидцы. Пострадавших нет. Все 204 пассажира через 7 минут после посадки были эвакуированы через надувные трапы.