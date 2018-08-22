Лига чемпионов. "Аякс" обыграл киевское "Динамо" в первом матче квалификации

Голландский футбольный клуб "Аякс" одержал победу над киевским "Динамо" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей мячи забили Донни ван де Бек (2-я минута), Хаким Зиех (35-я) и Душан Тадич (43-я)​​​. У гостей отличился Томаш Кендзера (16-я). Ответная игра встреча команд пройдет 28 августа в Киеве. Победитель двухматчевого противостояния выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.

В других матчах дня греческий АЕК (Афины) на чужом поле победил венгерский "Види" – 2:1, швейцарский "Янг Бойз" разошелся миром с загребским "Динамо" — 1:1​​​.