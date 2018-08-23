В Сочи Путин пообщался со звездами мирового хоккея и посетил турнир по самбо

Владимир Путин в Сочи пообщался со звездами мирового хоккея. Они приняли участие в благотворительном матче в рамках акции "От чистого сердца". Игра прошла в сочинском ледовом дворце "Шайба". Среди тех, кто выходил на лед — Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Радулов. Поговорил президент и с главой Международной федерации хоккея.

Встреча в сочинском ледовом дворце завершилась победой "Красных" со счетом 10:8, сообщает телеканал "Россия 24". Средства, которые собрали на благотворительном матче, передадут отделению онкологии, гематологии и химиотерапии Тульской детской областной клинической больницы.

На этом спортивный вечер президента не закончился: далее он поехал на международный турнир по боевому самбо. Он проходит в центре Сочи в клубе "Плотформа". Президент, известный поклонник боевых искусств, занял место возле ринга. Этот, девятый по счету турнир, посвящен 80-летнему юбилею этого вида спорта.