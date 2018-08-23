Форум "Армия 2018" - наглядный ответ на санкции

Форум "Армия-2018" как наглядный ответ на санкции. На нем представлены новейшие образцы российского вооружения и техники, сотни гостей из разных стран. Они готовы сотрудничать. Заключили и космическое соглашение Россия и Казахстан.

Самолеты в цветах триколора — Миг-29. Вот-вот истребители пилотажной группы "Стрижи" поднимутся в небо, чтобы удивить гостей — не только российских, но и иностранных — фигурами высшего пилотажа. Машины и авиаторы работают на пределе возможностей, выписывают сложнейшие элементы. Вслед за "Стрижами" в небе над Кубинкой появляются "Беркуты" на вертолетах Ми-28Н. И "Русские витязи", которые управляют самолетами Су-30СМ.

Новые горизонты форум открывает не только в сфере авиации, но и даже в космосе. На полях "Армии-2018" подписано важное соглашение с Казахстаном: на Байконуре будет построена площадка для запуска ракеты-носителя "Союз-5".

Переход на расчеты в национальных валютах может стать ответом на новые санкции США в отношении России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. Первый пакет ограничений должен вступить в силу уже 22 августа. Один из пунктов касается запрета на поставки продукции двойного назначения. Мантуров пояснил, что это не повлияет на работу предприятий ОПК.

Вообще, экономическая повестка — своеобразный лейтмотив "Армии-2018". Здесь в рамках гособоронзаказа подписаны больше 30 соглашений на сумму 130 миллиардов рублей. В частности, Минобороны заключило контракт на поставку истребителей Су-57. "Это, прежде всего закупки перспективной авиационной техники, боевых бронированных машин различного предназначения, перспективных малых ракетных кораблей и комплексов связи, — перечисляет заместитель министра обороны Алексей Криворучко. — Большинство из этих образцов в той или ной форме уже прошли апробацию в реальных боевых условиях и подтвердили свои характеристики и высокое качество изготовления".

Вооруженные силы РФ получат более 600 новых и свыше 1500 модернизированных единиц вооружений, военной и спецтехники.

Во второй день работы форум "Армия-2018" посетило 72,4 тысячи человек. 23 августа — последний "закрытый" день форума. Дальше самые современные образцы вооружений смогут увидеть все желающие.