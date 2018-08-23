Рябков: американские санкции идеологизированы и предельно искусственны

США будут вводить новые санкции против России независимо от ее действий на международной арене. Об этом заявил замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его мнению, все ограничительные меры идеологизированы, предельно искусственны и никак не зависят от действий нашей страны. По словам замминистра, уже ясно, что Вашингтон просто не собирается отказываться от санкционной политики, передает телеканал "Россия 24".

Ранее сообщалось, что США объяснили вновь введенные антироссийские санкции тем, что Москва якобы применила химоружие в начале марта в Британии. То есть эти обвинения не имеют доказательств.

Первый пакет санкций вступил в силу 22 августа, второй начнет действовать через 90 дней в случае, если Россия не предоставит гарантий неприменения химического и биологического оружия в будущем и не допустит на свои объекты международных инспекторов.

Новые санкции вводят запрет на экспорт в РФ датчиков, лазеров и других электронных устройств, технологий в сфере безопасности и информации, оборудования для нефте- и газодобычи.