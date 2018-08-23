Большинство сирийских беженцев готовы вернуться из Иордании домой

Около 80 процентов сирийских беженцев в Иордании готовы вернуться на родину. Об этом заявили на заседании совместного штаба МИД и Минобороны России. Сейчас идет работа, чтобы создать для беженцев необходимые условия.

"Проводимая сирийским руководством работа известна не всем беженцам, находящимся за рубежом. Это необходимо нам исправлять, — заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев, начальник Национального центра управления обороной. — Приоритетной задачей является доведение до подавляющего большинства сирийских граждан, находящихся на территории других государств, объективной информации о принимаемой сирийским правительством мер для их скорейшего возвращения".

По его словам, сведения о принятых сирийским руководством нормативно-правовых актах отражены в памятке беженцам, в которой также размещено обращение, адресованное каждому, находящемуся за приделами родной страны.

"Необходимо задействовать все имеющиеся ресурсы, для того чтобы данная памятка оказалась у каждого беженца, проживающего в настоящее время за рубежом и в первую очередь на территории сопредельных с Сирией государств", — отметил генерал-полковник Михаил Мизинцев

Как заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад, вместо того, чтобы оказать содействие в принимаемых сирийским руководством усилиях по возвращению беженцев на родину, отдельные западные страны создают искусственные препятствия, выдвигая множество условий и требований под предлогом защиты прав беженцев.

"Мы призываем западные страны отменить односторонние санкции против Сирии. Введённые ограничения значительно затрудняют реализацию процесса возвращения беженцев и преднамеренно препятствуют усилиям сирийского правительства по приему своих граждан, — заявил глава МИД Сирии. — Сирийское правительство приветствует и готово всячески способствовать возвращению мирных жителей на родину и благодарно Российской Федерации за оказанную помощь в этом процессе".