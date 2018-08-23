Германия предложила ЕС создать Европейский валютный фонд вместо МВФ

Из-за непредсказуемых действий США Германия предложила Евросоюзу создать Европейский валютный фонд и свой аналог системы обмена банковской информацией SWIFT.

В Берлине считают, что это единственный способ защиты от американских санкций, которые всё больше влияют на мировую экономику. В Германии подчеркивают, что Европа должна стать более независимой и обеспечить защиту своих компаний, сообщает "Россия 24".

SWIFT — единая система, в которой банки по всему миру обмениваются информацией и данными о платежах. Штаб-квартира SWIFT — в Брюсселе.