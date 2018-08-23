Новости Экономика

Все видео этой рубрики
23 августа 201800:32

Узбекистан улучшает условия для российских инвестиций

Об инвестиционной привлекательности Узбекистана шла речь на брифинге в посольстве этой республики в Москве. Власти страны готовы обеспечить все условия для привлечения бизнеса, в том числе и российского.

С начала года объем российских инвестиций в Узбекистан превысил 600 миллионов долларов, открыты более 100 предприятий.

"Сегодня Узбекистан придает большое значение дальнейшему углублению многопланового и долгосрочного сотрудничества с Российской Федерацией. В прошлом году состоялись встречи на высшем уровне, состоялся госвизит нашего президента в Российскую Федерацию, и этот визит, эти встречи стали новым этапом в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений", — заявил Бахром Ашрафханов, посол Узбекистана в России.

Также на брифинге журналистам показали презентационный ролик о том, какие условия создаёт республика для привлечения инвестиций.

"Президент придает огромное значение улучшению инвестиционного климата и изменению отношения чиновников и всех работников диппредставительств за рубежом к вопросам увеличения иностранных инвестиций", — подчеркнул Бахром Ашрафханов.

Сейчас

21:18

Нападение с ножом в Бельгии: есть жертвы

20:59

Credit Suisse заморозил российские активы из-за санкций США

19:25

Убийство инвалида на Урале: арестованы двое подростков

18:58

Завершено следствие по делу главы карельского "Мемориала"

17:40

В преддверии санкций Центробанк массово скупает золото

16:12

В Белом море поднялись 4-метровые волны

13:30

В Челябинской области жестко сел Ми-8

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

В Сочи Путин пообщался со звездами мирового хоккея и посетил турнир по самбо

В Сочи Путин пообщался со звездами мирового хоккея и посетил турнир по самбо

2 часа назад
Рябков: американские санкции идеологизированы и предельно искусственны

Рябков: американские санкции идеологизированы и предельно искусственны

1 час назад
Германия предложила ЕС создать Европейский валютный фонд вместо МВФ

Германия предложила ЕС создать Европейский валютный фонд вместо МВФ

2 часа назад
Кадыров: нападение на полицейских в Чечне совершено по команде из-за рубежа

Кадыров: нападение на полицейских в Чечне совершено по команде из-за рубежа

1 час назад
Форум "Армия 2018" - наглядный ответ на санкции

Форум "Армия 2018" - наглядный ответ на санкции

1 час назад
Нападение с ножом в Бельгии: есть жертвы

Нападение с ножом в Бельгии: есть жертвы

4 часа назад
Приятный визит в Сочи: отношения России и Финляндии с каждым годом становятся теплее

Приятный визит в Сочи: отношения России и Финляндии с каждым годом становятся теплее

5 часов назад
Credit Suisse заморозил российские активы из-за санкций США

Credit Suisse заморозил российские активы из-за санкций США

5 часов назад
Forbes: топ-10 высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

Forbes: топ-10 высокооплачиваемых спортсменок 2018 года

15 часов назад
Новый Уотергейт может помешать планам Трампа и республиканцев

Новый Уотергейт может помешать планам Трампа и республиканцев

2 часа назад
Названа причина возгорания самолета Ту-204, летевшего из Уфы в Сочи

Названа причина возгорания самолета Ту-204, летевшего из Уфы в Сочи

2 часа назад
"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

"Я не Володя Шарапов": Конкин признался, что Вайнеры его терпеть не могли

12 часов назад
Трампу грозит импичмент: его экс-советник признался в подкупе по приказу шефа

Трампу грозит импичмент: его экс-советник признался в подкупе по приказу шефа

6 часов назад
Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Липатову спасет операция на позвоночнике

20.08.2018 08:01
Дело сестер Хачатурян: мама и бабушка девочек, зарезавших своего отца, работали в борделе

Дело сестер Хачатурян: мама и бабушка девочек, зарезавших своего отца, работали в борделе

6 часов назад
Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

Песков: в отличие от CNBC, я не располагаю информацией о падении ракеты в Баренцевом море

9 часов назад
Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

Молодая жена 87-летнего Ивана Краско подогрела слухи о скором разводе

11 часов назад
Comcast продлил срок предложения по покупке Sky

Comcast продлил срок предложения по покупке Sky

2 часа назад
Названы города с самыми довольными россиянами

Названы города с самыми довольными россиянами

21.08.2018 18:20
Стартап-цыплят по осени считают

Стартап-цыплят по осени считают

21.08.2018 13:00
Помогите Алине услышать мир

Помогите Алине услышать мир

21.08.2018 10:25
Эр-Рияд отказался от IPO Saudi Aramco

Эр-Рияд отказался от IPO Saudi Aramco

33 минуты назад
Узбекистан улучшает условия для российских инвестиций

Узбекистан улучшает условия для российских инвестиций

2 часа назад
Обретение пути: турист из России сел на 11 лет за перуанское национальное достояние

Обретение пути: турист из России сел на 11 лет за перуанское национальное достояние

4 часа назад
Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым актером в мире

4 часа назад
Утечка химиката в торговом центре Глазго: десятки людей жалуются на кашель

Утечка химиката в торговом центре Глазго: десятки людей жалуются на кашель

4 часа назад
Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

Зал мирового уровня и студия звукозаписи: гендиректор КЦ "Зарядье" рассказала, что ждать музыкантам и зрителям

7 часов назад
Искусственный интеллект научился распознавать фейковые новости лучше человека

Искусственный интеллект научился распознавать фейковые новости лучше человека

8 часов назад
Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

Рассекречен интерьер обновленной Lada Granta

9 часов назад
Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

10 часов назад
Испытания на прочность. Как гаджеты проходят тесты

Испытания на прочность. Как гаджеты проходят тесты

10 часов назад
Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

Антитеррористическая операция в Сирии. Итоги

10 часов назад
Каждый четвертый россиянин не очень доволен своими жилищными условиями

Каждый четвертый россиянин не очень доволен своими жилищными условиями

11 часов назад
10 самых стильных моделей осенних пальто

10 самых стильных моделей осенних пальто

11 часов назад
Маникюр на дому: как проверить мастера и не заразиться опасными болезнями

Маникюр на дому: как проверить мастера и не заразиться опасными болезнями

11 часов назад
На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

На Старый Арбат предложили вернуть движение и светофоры

11 часов назад
Вейксерфинг в Тверской области. Фотоистория

Вейксерфинг в Тверской области. Фотоистория

13 часов назад
Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300

Xiaomi Pocophone F1: смартфон с начинкой флагмана за $300

14 часов назад
Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже

Что есть при простуде: витамин С и эхинацея не работают, а куриный суп и цинк - очень даже

16 часов назад
Знаете ли вы, насколько ваш ребенок финансово грамотный

Знаете ли вы, насколько ваш ребенок финансово грамотный

16 часов назад