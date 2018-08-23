75 лет Курской битве. Опубликованы уникальные исторические документы

Уникальные исторические документы, посвященные 75-летию годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, опубликованы на официальном сайте Минобороны России.

"Особое место занимает директива Ставки Верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова — одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге.

В этом документе, несмотря на гриф "особой важности", имена военачальников легендируются (исключалась любая возможность утечки).

Согласно документу, координация действий четырех фронтов в сражениях на Курской дуге сосредоточивалась в руках таинственных личностей — "товарищей Юрьева и Александрова". Под этими фамилиями в директиве фигурируют советские маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский, говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Также на портале Минобороны опубликован документ о разъяснительной работе командования Брянского фронта с бойцами о способах борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр". В боях на Курском выступе нашими войсками были опровергнуты утверждения о их неуязвимости.

"В числе 1539 вражеских танков, подбитых и уничтоженных частями Красной армии, находится большое количество пресловутых "Тигров", — говорится в обнародованном документе.