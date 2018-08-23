Кадыров: нападение на полицейских в Чечне совершено по команде из-за рубежа

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что нападения на полицейских в разных районах страны было совершено по команде через соцсети из-за рубежа. Об этом Кадыров написал на своей странице Вконтакте.

Ранее сообщалось, что в Чечне за один день было совершено три нападения на стражей порядка, напоминает ТАСС.

Одно из ЧП произошло на въезде в Грозный: водитель машины Mercedes попытался сбить сотрудника ДПС, а затем скрылся. Во время преследования он сбил еще двоих сотрудников ДПС в центре Грозного. Был объявлен план "Перехват", полиция открыла стрельбу по иномарке. Злоумышленников удалось нейтрализовать. В результате наезда пострадали трое полицейских.

В тот же день двое мужчин с ножами пытались ворваться на территорию Шалинского отдела внутренних дел. Они ранили двоих полицейских. Преступники были ликвидированы.

Третье ЧП произошло в селе Мескер-Юрт Шалинского района: смертник подорвался возле поста полиции. Пострадавших нет.

Установлены личности всех злоумышленников. Следственный комитет возбудил уголовные дела.