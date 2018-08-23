Куба допускает иностранные компании к управлению железными дорогами

Иностранные операторы впервые за 60 лет получат возможность управлять железными дорогами на Кубе, протяженность которых около 11 тысяч километров. Нововведения вступят в силу в сентябре.

После победы революции в 1959 году железные дороги были национализированы. Теперь же их эксплуатация может осуществляться "физическим или юридическим лицом, как кубинским, так и иностранным".

Куба была первой страной Латинской Америки, которая в 1837 году провела железную дорогу с целью развития сахарного производства. До 1898 года железнодорожной системой управляли компании с испанским капиталом, затем, до 1959 года, — с американским. В последние десятилетия отрасль пришла в упадок, сообщает ТАСС.