Заколдованный Lexus Хорошавина выставили на торги в третий раз

Росимущество в третий раз выставило на торги конфискованный у бывшего губернатора Александра Хорошавина автомобиль Lexus LX 570.

Хорошавин сейчас сидит в колонии строгого режима. В начале этого года его приговорили к 13 годам заключения и штрафу в 500 миллионов рублей​​​.

На основании судебного решения началась распродажа имущества Хорошавина. Например, ранее с молотка ушли два его Bentley: один — за 6,7 миллиона рублей, второй — за 6 миллионов. А вот Lexus LX 570 никак продать не могут, хотя изначальная его стоимость составляла 2,6 млн рублей. Сейчас его цена составит 1 056 800 рублей, сообщает РИА Новости.

В марте 2015 года арестованный губернатор удивил своими богатствами: четыре квартиры в столичном регионе, шесть автомобилей, драгоценности, крупная сумма наличных в рублях и в иностранной валюте на семьсот миллионов. В 2009 году его назвали самым богатым губернатором России.