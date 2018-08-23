На Гавайях готовятся к приближению мощного урагана "Лейн"

Жители Гавайских островов готовятся к приближению сформировавшегося в Тихом океане урагана "Лейн". Власти планируют приостановить работу некоторых служб, перекрыть дороги и открыть убежища.

В течение ближайших двух суток планируется запретить проезд по нескольким шоссе, закроются школы, а на одном, самом населенном острове закрываются парки и приостанавливается уборка мусора. В четверг будут открыты десятки убежищ, которые рассчитаны на 200 тысяч человек.

В четверг на Гавайях ожидаются сильные ливни, которые могут привести к паводкам и оползням.

Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября, сообщает ТАСС.

Ранее Гавайи пострадали от вулкана, который извергался почти три месяца – с мая по июль. Потоками лавы было уничтожено 700 домов.