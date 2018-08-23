Маленькую девочку, израненную братом, доставили в больницу Южно-Сахалинска

В детскую больницу Южно-Сахалинска из города Оха доставлен младенец с ножевыми ранениями. Это десятимесячная девочка, которую поранил, предположительно, ее 5-летний брат. Однако информация о происхождении травм официально не подтверждена.

Девочка находится в реанимации, передает РИА Новости. Ее состояние стабильно тяжелое. По факту нанесения вреда здоровью ребенка возбуждено уголовное дело.