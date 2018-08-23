США утверждают, что КНДР остановила демонтаж ракетного полигона

КНДР приостановила работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом сообщил американо-южнокорейский вебсайт 38 North, специализирующийся на отслеживании действий Северной Кореи.

Экспертами портала на основе анализа спутниковых фотоснимков сделан вывод о том, что работы по демонтажу усиленно шли в июле и начале августа, но уже с третьего числа новой активности нет, сообщает "Интерфакс".

Испытательный полигон Сохэ находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене.

Пхеньян добивается скорейшего смягчения американских санкций, отмечая, что уже сделал ряд шагов, которые свидетельствуют о его готовности выполнять обязательства. Пхеньян также настаивает на том, что ядерному разоружению должно предшествовать подписание мирного договора с США.