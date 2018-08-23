Режиссер Денни Бойл покинул съемки нового "Джеймса Бонда" из-за отношений с Россией

Режиссер Дэнни Бойл отказался снимать новый фильм о Джеймсе Бонде из-за России. Оказывается, продюсерам не понравилась идея обладателя премии "Оскар" построить сюжет вокруг политической напряженности с нашей страной.

Бойл хотел снять фильм о холодной войне, на этот раз современной, но не нашел понимания у студийных боссов. Разногласия возникли в момент принятия финальных правок в сценарии, сообщает телеканал "Россия 24". Скорей всего, теперь картина будет о чем-то другом, но кто ее снимет — неизвестно. Премьера 25 серии "Бонда" запланирована на ноябрь 2019 года.