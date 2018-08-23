Патрушев и Болтон обсудят Сирию с Украиной

Сирия, Украина и стратегическая стабильность станут главными темами переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона. Встреча пройдет в четверг в Женеве.

Повестку переговоров президент Владимир Путин накануне обсудил с постоянными членами Совета безопасности России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на фоне ухудшения двусторонних отношений Москве и Вашингтону нужно искать точки взаимодействия, сообщает "Россия 24".