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23 августа 201806:20

Патрушев и Болтон обсудят Сирию с Украиной

Сирия, Украина и стратегическая стабильность станут главными темами переговоров секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и помощника президента США Джона Болтона. Встреча пройдет в четверг в Женеве.

Повестку переговоров президент Владимир Путин накануне обсудил с постоянными членами Совета безопасности России. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что на фоне ухудшения двусторонних отношений Москве и Вашингтону нужно искать точки взаимодействия, сообщает "Россия 24".

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