Прямую связь сообщение между Вашингтоном и Москвой поддерживают с помощью российского оборудования, производства концерна "Автоматика". Комплекс шифрованной связи для высшего руководства установлен в Белом доме для американского президента. Об этом рассказал представитель госкорпорации "Ростех".

Дело в том, что у российского производителя — особые опыт и разработки, так что альтернатив для обеспечения прямой линии Москва-Вашингтон не нашлось, и все эти годы она работает на отечественном оборудовании. Правда, перед установкой оборудование обязательно тестируют американские специалисты, сообщает телеканал "Россия 24".