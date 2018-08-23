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Обмен санкциями 1 час назад
Антироссийские санкции Москва учтет при реализации своей политики
Москва учтёт новые санкции Вашингтона при реализации своей будущей политики, пишут информагентства со ссылкой на высокопоставленный источник. Очередной пакет ограничений вступил в силу накануне.
Эти санкции "привязаны" к инциденту с отравлением в британском Солсбери, в котором настойчиво и бездоказательно продолжают обвинять Москву, не допуская её при этом к участию в "расследовании".
Действия США Владимир Путин назвал бессмысленными. Более того, санкции США могут ударить по доллару и всей финансовой системе. Так в Госдуме прокомментировали действия второго по величине банка Швейцарии.
На фоне новостей из-за океана банк Credit Suisse заморозил счета, связанные с Москвой, примерно на пять миллиардов франков, видимо, опасаясь попасть в немилость США из-за вводимых Вашингтоном ограничений.
В Совете Федерации отметили, что такое решение банкиров вполне укладывается в нынешнюю логику антироссийских санкций, сообщает телеканал "Россия 24".
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