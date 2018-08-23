В Донбасс отправилась восьмидесятая по счету колонна с российской гумпомощью

Из России в Донбасс отправлено еще 500 тонн гуманитарной помощи. Как сообщили в МЧС телеканалу "Россия 24", восьмидесятая по счету автоколонна доставит на юго-восток Украины детские продуктовые наборы, лекарства и медицинское оборудование. Грузовики пройдут таможенную и пограничную проверку на пунктах пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Всего за четыре года для Донецка и Луганска собрали более 76 тысяч тонн жизненно важных грузов.