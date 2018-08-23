Россия готовится к масштабным учениям "Восток-2018"

В России продолжается подготовка к масштабным учениям "Восток", которые пройдут этой осенью. Все части и подразделения уже переброшены на незнакомые полигоны и приступили к практической части маневров.

Так, в Амурской области самолеты дальней авиации Ту-95МС отработали сложнейший элемент — дозаправку в воздухе. Несмотря на высокую облачность, все действия провели на низкой высоте. Бомбардировщики подлетали к самолету-заправщику на максимально близкое расстояние – 30 метров.

А в Еврейской области развернули ракетные комплексы "Искандер-М". Боевые машины заряжают, производят учебные пуски, а после срочно и скрытно перемещают установки на новые позиции, чтобы уйти от ответного удара условного противника.

В Хабаровском крае проходят учения радиоэлектронщиков. Они помогают отразить нападение условных диверсантов. Для этого развернули малогабаритные станции, чтобы создать помехи и не допустить подрыва фугаса.

На базах под Мурманском отражают удар с воздуха. Согласно легенде маневров, корабли Северного флота укрыли плотной аэрозольной завесой. Площадь маскировки — более 20 квадратных километров.