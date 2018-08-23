В Аргентине чемпионат мира по танго выиграла российская пара

Пара из России выиграла чемпионат мира по танго в Аргентине. Танцоры Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина стали лучшими в категории "сценическое танго". Также российская пара выиграла приз зрительских симпатий, получив больше трети голосов. Для пары это первенство мира — четвертое в карьере, в минувшем году они стали пятыми в той же категории, передает телеканал "Россия 24".

На соревнованиях выступили более пятисот пар со всего мира, в их числе — 11 дуэтов из России.