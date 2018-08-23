Самолет авиакомпании S7 сел в Сургуте из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании S7, летевший из Норильска в Новосибирск, совершил аварийную посадку в Сургуте. Пострадавших нет.

На борту находится около 30 человек. Предварительная причина экстренной посадки — отказ двигателя, сообщает "Интерфакс".

Накануне в Уфе аварийную посадку совершил самолет Ту-204 авиакомпании "Ред Вингс" из-за возгорания левого двигателя.

12 назад с самолетом компании S7 (тогда она называлась "Сибирь") произошла крупная катастрофа: лайнер А-310, летевший из Москвы, разбился в Иркутске при посадке. Он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонный забор и въехал в частные гаражные постройки. От удара кабина деформировалась, произошел взрыв, внутри салона начался пожар. Погибли 125 человек, в том числе 13 детей, 78 человек пострадали. Окончательной причиной трагедии названы неполадки в работе бортового компьютера.