Эмир Кустурица любит Крым и не боится санкций Украины

Эмир Кустурица дал концерт в Ялте. А заодно рассказал, почему любит приезжать в Крым. Уже с первых минут Эмиль Кустурица заявляет: эта музыка для танцев. Громкие, быстрые мелодии и необычайный балканский колорит не оставляет зрителей равнодушными. Они встают со своих мест и пускаются в пляс.

Каждая композиция — маленькое кино. Сербский режиссер зовет на сцену Джульетту и шутит, что все музыканты приехали из Мексики.

Виртуоз не только в кино, но и на сцене. Эмир Кустурица не выпускает из рук гитару ни на минуту. Продолжает играть, спустившись в зал. И проходит через все ряды. На радость зрителям.

"Эмир просто солнечный человек, как и все мы здесь в Крыму" – говорит местный житель Валерий Горюнов.

В Крыму именитый режиссер выступает уже во второй раз. Наблюдает за тем, как развивается полуостров. Спустя год, после первого приезда сразу обращает внимание на новый аэропорт. И совершенно не боится санкций Украины.

"Что они могут сделать? Если люди сказали, что хотят жить с Российской Федерацией, так это вы, это ваше желание. Очень мило, что Крым-русский. Это такая территория, которая всегда была русской", — отметил Кустурица.

Об этом же говорит и со сцены. Музыканты исполняют песни из нового альбома и старые хиты из культовых фильмов Кустурицы. Сам режиссер признается — Крым любит из-за хорошей погоды и красивых девушек.

Но самое главное — творчество. Следующий раз Эмир Кустурица, возможно, приедет в Крым в качестве режиссера и снимет здесь фильм.