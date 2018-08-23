Военно-технический форум "Армия-2018". Фотолента

В Подмосковье проходит Международный военно-технический форум "Армия-2018". Гости могут увидеть новейшие образцы российского вооружения. Гглавной площадкой форума стал центр "Патриот", а также аэродром Кубинка, полигон Алабино и озеро Комсомольское.