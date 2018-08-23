Воронежский бейсджампер спрыгнул с башенного крана с 7-метровым триколором

Воронежский экстрим ко Дню российского флага. Местный сорвиголова Богдан Корженевский забрался на башенный кран высотой около ста метров и, развернув над собой семиметровый российский триколор, прыгнул.

Получилось и красиво, и зрелищно, сообщает телеканал "Россия 24". А главное, бейсджампер сумел безопасно и аккуратно спуститься на землю.

Это не просто развлечение, а приуроченная ко Дню государственного флага патриотическая акция. Видео прыжка на тросе в Воронеже на улице Шишкова прислали на сайт "Мобильного репортера".

Богдан Корженевский не первый раз совершает трюки на грани экстрима. В мае 2017 года он уже прыгал с башенного крана на стройке с георгиевской лентой. Прыжок был приурочен ко Дню Победы.

В июне 2018 года экстремал выполнил акробатический номер на закреплённом на башенном кране в Москве кольце, а в августе в российской столице спортсмен выполнил акробатический номер на башенном кране при помощи полотен.