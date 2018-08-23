Россиянка Макарова пробилась в 1/4 финала турнира в Нью-Хэйвене

В американском Нью-Хэйвене продолжается престижный теннисный турнир, призовой фонд которого составляет свыше 730 тысяч долларов. Российская теннисистка Екатерина Макарова пробилась в четвертьфинал, победив словачку Магдалену Рыбарикову.

Примечательно, что россиянка одержала волевую победу. Проиграв первый сет со счетом 2:6, Макарова взяла верх с одинаковым счетом в следующих двух партиях – 6:3, 6:3. Поединок между соперницами продолжался 2 часа 13 минут.

Соперницей Макаровой по четвертьфиналу станет немецкая теннисистка Юлия Гергес. Игра состоится 23 августа.