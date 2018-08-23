На Москве-реке моторная лодка столкнулась с баржей, есть погибшие

При столкновении моторной лодки с баржей на Москве-реке в Подмосковье погиб один человек, еще один пострадал, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, на месте слияния Москвы-реки и Оки в Московской области грузовая баржа столкнулась с моторной лодкой. Одного человека удалось спасти, еще один погиб.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.