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23 августа 201809:10

На Москве-реке моторная лодка столкнулась с баржей, есть погибшие

Сергей Коньков/ТАСС

При столкновении моторной лодки с баржей на Москве-реке в Подмосковье погиб один человек, еще один пострадал, передает ТАСС.

Как сообщили в экстренных службах, на месте слияния Москвы-реки и Оки в Московской области грузовая баржа столкнулась с моторной лодкой. Одного человека удалось спасти, еще один погиб.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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