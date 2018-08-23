Итальянские клубы сыграют в специальной форме в память о трагедии в Генуе

Команды чемпионата Италии по футболу выйдут на матчи второго тура в специально подготовленной форме в память о жертвах трагедии в Генуе, где ранее обрушился мост. По официальным данным в результате происшествия погибло 43 человека.

Игроки, члены команд и официальные лица выйдут на поле итальянских стадионов в футболках со специальной нашивкой, на которой будет изображен мост и сделана надпись "Генуя в сердце", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт турнира. Также организация создаст фонд пострадавшим в происшествии.

Напомним, ранее были опубликованы записи видеокамер с места обрушения автомобильного моста.