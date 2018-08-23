"Прогресс" отчалил от МКС, и через неделю будет затоплен

От МКС отстыкован грузовой корабль "Прогресс МС-08". Он отведен от Международной космической станции на безопасное расстояние. Пока космический грузовик послужит космонавтов летающей лабораторией. На нем планируется провести эксперимент "Изгиб" по изучению движения корабля в различных режимах закрутки при поддержании гравитационной и солнечной ориентации. А через неделю его сведут с орбиты и затопят в Тихом океане.

Двигатели "Прогресса МС-08" получат команду на последнее включение 30 августа в 4 часа 23 минуты по московскому времени, сообщает РИА Новости. Тормозной импульс продлится три минуты. По расчетам, "Прогресс" войдет в земную атмосферу в 4 часа 58 минут, а в 5 часов 7 минут несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе акватории Тихого океана.

Российский космический грузовик был запущен к МКС с Байконура 13 февраля 2018 года ракетой "Союз-2.1а". 15 февраля "Прогресс" пристыковался к орбитальной станции.