Родные Скрипаля считают, что его уже нет в живых

Родные бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля полагают, что его нет в живых, так как он не выходит на связь, и в СМИ нет его фотографий после отравления в Солсбери.

Об этом рассказала РИА Новости его племянница Виктория Скрипаль.

В последний раз дочь Сергея Скрипаля Юлия звонила родным в конце июля, в день рождения бабушки Елены Яковлевны​​​. Тогда она сообщила, что отец поправляется, но у него в горле трахеостома, из-за которой он не может говорить. Юлия пообещала, что трубку скоро уберут, и он позвонит родным.

Однако звонков от Скрипалей более не поступало. По словам Виктории, родные начали подозревать, что Сергея нет в живых или состояние его очень тяжелое.

"Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына. Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил", — сказала Виктория.

Виктория считает странным и то, что в прессе нет фотографий Скрипаля, как это было в ситуации с отравлением в Лондоне подполковника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году.

"К Литвиненко отца пустили. Пресса публиковала его фотографии из палаты. В нашем случае нет никаких фотографий. С кем бы я ни разговаривала из журналистов, никто не мог проникнуть в эту больницу в Солсбери. Там персонал так запуган, что ни за какие деньги не соглашались делать фотографии. И нас не пускают. Не понятно, что такого страшного в том, если мы его увидим?", — заявила Виктория Скрипаль.

Как сообщалось, 4 марта в английском городе Солсбери, по утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.

Власти Великобритании уверены, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, но Москва это категорически отрицает.

Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.