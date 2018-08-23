Force India рискует пропустить Гран-при Бельгии

Британская команда "Формулы-1" Force India может быть не допущена до предстоящего Гран-при Бельгии под своим названием. Главной причиной называются юридические тонкости после смены владельцев команды. Ранее команда была выкуплена канадским бизнесменом Лоуренсом Строллом, что спасло ее от банкротства.

Однако для окончательного совершения сделки предыдущим владельцам команды Виджею Малье и Субрату Рою было необходимо вовремя получить одобрение от 13 банков-кредиторов, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Racefans.net. Однако процедура затянулась и стороны были вынуждены оформить сделку как куплю-продажу активов, а не всей организации.

Таким образом, на предстоящий этап, который пройдет в Спа, команда будет обязана заявиться в качестве новой организации, имеющей новое имя. Кроме того, в таком случае команда лишится всех призовых за предыдущий сезон в случае, если остальные команды "Формулы-1" единогласно не признают в ней правопреемника. На данный момент известно о том, что три команды отказываются признавать это.

Напомним, что Гран-при Бельгии состоится с 24 по 26 августа.