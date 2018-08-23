Российские и польские следователи осмотрят обломки самолета Качиньского

Следственный комитет РФ удовлетворил запрос польской стороны о проведении на территории России осмотра вещественных доказательств по делу о крушении самолета президента Польши Леха Качиньского.

"С 3 по 7 сентября запланировано производство в присутствии польских представителей дополнительного осмотра вещественных доказательств — агрегатов, подузлов и конструктивных элементов самолета Ту-154М, хранящихся в Смоленске", — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Впоследствии все результаты процессуальных действий будет переданы польской стороне.

Крушение Ту-154 произошла в 2010 году под Смоленском. Лайнер, который садился в сильном тумане, врезался в деревья и полностью разрушился. Погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга, а также польские политики, высшее военное командование, общественные и религиозные деятели. Делегация летела траурные мероприятия в Катынь, где захоронены польские военнослужащие, расстрелянные в 1940 году.

Комиссия МАК пришла к выводу, что причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром. Также были выявлены недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.