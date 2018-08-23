Полицейский вертолет рухнул сразу после взлета в Арканзасе
Отставной офицер американской полиции Уильям Денио получил серьезную травму головы во время тестирования новой аккумуляторной батареи, установленной на служебном вертолете, сообщает ABC7. Камера наблюдения зафиксировала момент крушения винтокрылой машины.
Авария произошла около 11 часов дня в минувший четверг, 16 августа, в полицейском учебном центре в Литл-Роке (штат Арканзас). Причиной инцидента эксперты считают мощные порывы ветра — на кадрах видно, как поднявшийся над платформой Bell TH-67 начинает качать в воздухе. Наблюдавшие за тестированием сотрудники центра начали махать Уильяму руками, призывая его посадить машину, но при попытке вернуться на исходную вертолет завалился на бок, зацепил винтом асфальт и рухнул на землю.
Денио, отдавший 20 лет службе, а в 2012 году нанятый в качестве гражданского специалиста местного департамента полиции, был госпитализирован в тяжелом состоянии, сейчас его жизни ничего не угрожает.
Вертолет ремонту не подлежит, о работе нового аккумулятора, который и тестировался перед крушением, ничего не сообщается.
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