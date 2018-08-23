Азар подпишет новый контракт с "Челси" при одном условии

Футболист лондонского "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар выразил готовность подписать новый контракт по окончании сезона и остаться в своем нынешнем клубе на длительный срок. Однако это произойдет, если "синие" по итогам сезона займут место в первой четверке чемпионата Англии.

Таким образом, бельгиец дал понять, что для него важно выступление в Лиге чемпионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Times. В нынешнем сезоне лондонская команда будет выступать во втором по значимости евро-турнире – Лиге Европы.

Руководство "Челси" ради сохранения ключевого полузащитника намерено увеличить его недельный оклад с текущих 220 тысяч фунтов до 300 тысяч. Эта сумма станет клубным рекордом. Действующий контракт с Азаром рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, что ранее бельгийским футболистом активно интересовался мадридский "Реал", который видел в нем замену для ушедшего в туринский "Ювентус" португальца Криштиану Роналду. Сам Азар изначально не скрывал своего желания покинуть Лондон ради Мадрида.